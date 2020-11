Fabrizio Corona senza filtri: "De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare. Belen è tonta"

In una lunga intervista a Vanity Fair l’ex re dei paparazzi fa riferimento al ballerino e alla showgirl a cui in passato è stato legato sentimentalmente

Nell’intervista a Vanity Fair Fabrizio Corona ha parlato del denaro come la sua più grande dipendenza (“I soldi sono il limite che segna il mio successo e il mio valore. Oltre quel limite valgo, sotto, no”); si è definito “dio” (“Vuole una prova? Sono riuscito a portare il mondo fuori, qui dentro. Da casa muovo 4 programmi televisivi, sono mie le 12 storie più importanti degli ultimi mesi, do da lavorare a 15 persone”) e ha dichiarato senza mezzi termini i guadagni relativi all’ultimo anno, compresa l’intervista rilasciata a Barbara d’Urso nel suo ‘Live – Non è la d’Urso’. Tanti i temi affrontati dall’ex re dei paparazzi che, nel lungo dialogo con la giornalista Silvia Nucini, non ha mancato di riservare un commento anche su Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez che fu tra le sue famose fidanzate in un passato ormai remoto.

“Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io”, ha affermato Corona: “De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belén perché è tonta. A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: ‘Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro’, lei rispondeva: ‘Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu’. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite? Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa”.

Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni

Nella lunga intervista Fabrizio Corona ha anche fatto riferimento ai Ferragnez: “Chiara Ferragni, coi suoi figli, sta facendo la più geniale operazione che ci sia. Lei e Fedez, senza la maternità in arrivo, in questo momento avrebbero zero contenuto. Invece: abbiamo il video di quando lei scopre di essere incinta, quello in cui lo dicono alla famiglia, quello di Leone con in mano l’ecografia della sorellina. Quando non esistevano i social, questo genere di operazioni le facevi coi giornali, guadagnavi così. Io, 13 anni fa, ho filmato la mia separazione da Nina Moric e l’ho venduta”.

Quanto all’immagine del figlio non sfruttata commercialmente, Corona ha una sua opinione: “Perché non gli mettono addosso i capi firmati? Ma che c’entra. A loro il figlio crea aumento dell’engagement e quindi del loro valore commerciale, anche senza il tag del marchio. La foto di Leone con l’ecografia è una cosa gravissima”.