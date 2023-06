Fabrizio Corona: l'ultima foto di Berlusconi, che non ha pubblicato per delicatezza

Fabrizio Corona, l'ex paparazzo più famoso d'Italia, sarebbe entrato in possesso di alcune foto di Silvio Berlusconi. A raccontarlo non è lui in prima persona, ma è tramite le sue storie Instagram che lo scopriamo, e così, in parte, è come se a raccontarlo fosse lui stesso (perché condividendo l'articolo di Mowmag fa suo il racconto).

Il giorno prima del funerale di Silvio Berlusconi è diventata di dominio pubblico uno scatto del Cav nella sua Milano 2, dov'era voluto andare prima del ricovero al San Raffaele il 9 giugno. Insieme a lui c'era Marta Fascina e le guardie del corpo, la coppia ordinò due ghiaccioli e poi, con il sorriso che da sempre ha contraddistinto il leader di Forza Italia, Silvio si è concesso per qualche foto insieme ai presenti nel bar. Tra questi anche il figlio, tifoso milanista, del proprietario del locale e proprio quello scatto è circolato in rete e su tutti i quotidiani nazionali. Berlusconi appariva molto provato dalla malattia, il volto sofferente raccontava il dolore che stava provando. Ma oltre a quella foto ce ne sarebbero altre tre. Queste sarebbero state inviate a Fabrizio Corona con l'intento di guadagnarci.

Le tre foto sarebbero arrivate per mail a Corona venerdì scorso, ma Fabrizio non ha né risposto né chiesto quanto il mittente avrebbe voluto per quegli scatti ritenendo che sarebbe stato indelicato lucrare sulla malattia di Berlusconi. Un gesto che Corona non avrebbe mai fatto perché, come ha scritto sui social, la sua vita "si è intersecata molte volte con quella di Berlusconi, diciamo che ho fatto parte di quel mondo o sistema creato con l’arrivo di Mediaset".