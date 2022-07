"Non mi stupirebbe vedere Zelensky su Only Fans", Fabrizio Corona contro il presidente ucraino

"Non mi stupirebbe vedere il mese prossimo Zelensky e la moglie su Only Fans". Sono queste le parole di Fabrizio Corona nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e di sua moglie, Olena. In una delle sue ultime storie Instagram, infatti, l'ex re dei paparazzi ha voluto dire la sua sul presidente dell'Ucraina e, soprattutto, sulla sua ultima "comparsata" sulla copertina digitale di Vogue America con delle foto che hanno scatenato una forte polemica non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Corona, infatti, sulla scia di Selvaggia Lucarelli che aveva già criticato in passato la gestione della comunicazione della guerra da parte del governo ucraino e che, ancora una volta, oggi, ha polemizzato sulle foto "patinate" di Zelensky e di sua moglie su Vogue, ha contestato pesantemente l'ex attore oggi a capo dell'Ucraina definendolo un "personaggio vanitoso" e non rivoluzionario come vorrebbe far credere e non sono mancate dure parole nei confronti del giornale, Vogue che ha pubblicato questo controverso servizio che non ha riscontrato il favore di molti.

"La morte non è mai stata così fashion da occupare la prima pagina di un giornale di moda. Sì, perché di morte, guerra e distruzione stiamo parlando. Cosa c'entrano con la moda? Nn importa di quale parte stiamo parlando, la cosa allucinante è che ogi, un giornale di moda (IL giornale di moda) mette in copertina un personaggio più vanitoso che rivoluzionario, fino a poco tempo fa si limitavano ai campioncini di profumi...Vogue Mortem".

Fabrizio Corona si esprime, così, contro un certo uso dei media per veicolare determinati messaggi politici e spara a zero sia su Vogue che su Zelensky con una provocazione sulla vanità del presidente ucraino che lo porta ad affermare, perfino, che la prossima mossa mediatica di Zelensky potrebbe prevedere l'uso del noto social, Only Fans.