Fabrizio Moro, la foto con la (bellissima) figlia Anita: "Il mio paradiso"

"Tramonti in paradiso...". E' la didascalia con cui Fabrizio Moro racconta l'amore per la figlia Anita, con cui sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna, precisamente al Tanka Village. Una foto padre-figlia insolita da trovare sul profilo Instagram del cantante, che è solitamente molto restio a condividere immagini del proprio privato. La piccolina, 7 anni, è nata dall'amore per Giada, storica compagna con cui Moro ha chiuso due anni fa, ed è sorella di Libero, 11, il primogenito.

Uno scatto al tramonto, con l'artista romano che scocca un bacio sulla guancia della sua bambina e lei che guarda verso l'obiettivo. Proprio ai suoi figli Moro ha dedicato due dei suoi brani più amati: "Per Anita ho scritto Portami via, canzone che triplicò tutto il successo che avevo ottenuto fino ad allora. Fu la canzone della mia rinascita. Credo sia la canzone d’amore più bella che abbia mai scritto, per la donna che amo di più al mondo, forse l’unica". A Libero, invece, è destinata 'Filo d'erba', in cui papà Fabrizio si rivolge al ragazzo, che vede "debole come un filo d'erba che attraversa il vento".

In basso, Fabrizio Moro con i figli Libero e Anita