La figlia di Francesco Facchinetti non sta bene, la moglie Wilma: "Febbre a 40 da venti giorni"

Lavinia, una dei figli di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, non sta bene. A raccontarlo sui social è stata la madre della piccola che ieri, 8 marzo, ha compiuto 7 anni: "Ancora senza risposta per tutta questa febbre" ha fatto sapere in una storia Instagram riportando la delicata situazione, "volevo fare un esame del sangue per la mononucleosi, ma non me l'hanno fatta fare perché ha febbre a 40 gradi da venti giorni con quattro giorni di intervallo".

Faissol ha spiegato che sono state scartate diverse cause del malessere della bambina, tra cui il covid, influenza australiana, virus dell'influenza B. La febbre comunque continua a restare alta, motivo per cui ha deciso di fare ulteriori esami tra cui una radiografia del torace che ha evidenziato una leggera bronchite. Dal canto suo papà Francesco ha rivolto una dolcissima dedica alla sua bambina: "Sei nata nel giorno della festa delle Donne non a caso…avevi delle manine piccolissime. Hai la forza, la dolcezza, la spensieratezza e la determinazione, la fantasia e l’intraprendenza che faranno di te una grande Donna. Il papà ti ama alla follia e vive per te… per sempre", ha scritto ricordando il giorno della sua nascita a corredo di una foto che mostra Lavinia appena nata.

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol hanno avuto due figli, Leone e Lavinia. A loro si unisce anche Charlotte, nata da una precedente relazione di Wilma, e Mia, nata dalla relazione tra il manager e Alessia Marcuzzi con cui i rapporti sono ottimi al punto da trascorrere spesso insieme del tempo ed essere sempre reciproci punti di riferimento.