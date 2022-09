Facchinetti contro i vip anti-Meloni: "Ma quale fascismo, della Resistenza non sapete un caz*o"

Dopo giorni di commenti, post e tweet rivolti contro Giorgia Meloni e il centrodestra, Francesco Facchinetti ha affidato a un video un durissimo sfogo volto a condannare chi ha preso posizione avversa al risultato elettorale. Più che su una questione prettamente politica, in particolare, il manager ha puntato il dito verso quanti, personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, ma anche gente comune, hanno usato termini come "Resistenza" e "fascismo" in un contesto come quello attuale.

"Sono molto inca**ato, non riesco a stare zitto" ha esordito Facchinetti su Tiktok: "Ci sono alcuni personaggi più o meno famosi che sono molto arrabbiati per la vittoria di Giorgia Meloni e si stanno ricoprendo di ridicolo dicendo parole allucinanti. Qualcuno addirittura scomoda parole come ‘Resistenza’, quando non sanno un ca**o della Resistenza, non c’eravate. Io ho avuto un nonno partigiano che me lo ha raccontato, ma nonostante questo non ne so niente, quindi non uso quella parola. Usate la parola giusta, usate ‘Opposizione’, perché le parole hanno un peso".

Nelle scorse ore un ennesimo vespaio di polemiche sono state innescate dalle dichiarazioni di Giulia Torelli, influencer 35enne che ha affermato che alle persone anziane dovrebbe essere tolto il diritto di voto. "Qualcun altro ha detto addirittura che non bisogna votare i vecchi: si sostiene che Meloni abbia vinto grazie ai vecchi che non capiscono niente e non sanno chi votare" ha aggiunto ancora Facchinetti, per poi aggiungere: "Io non ho votato la Meloni, ma come si fa ad usare ancora la parola ‘Fascista’ e pensare che l’Italia possa tornare al regime? Ma sapete che ca**o state dicendo o no?". Infine, una riflessione sul Pd: "Voi anziché incazzarvi con la Meloni, incazzatevi piuttosto con la sinistra, con il Pd, un partito inutile che in 20 anni non ha fatto nulla" ha concluso Facchinetti.

I vip contro il governo Meloni

Diversi i personaggi che in questi giorni hanno fatto sentire la loro voce contro la vittoria del centrodestra. Tra le esternazioni più discusse quella di Francesca Michielin che ha pubblicato il tweet ‘Oggi inizia la Resistenza’, ma anche il commento di Damiano David dei Maneskin che ha scritto ‘Oggi è un giorno triste’, riposando il titolo della CNN "Giorgia Meloni sarà la Prima Ministra più di estrema destra dai tempi di Mussolini".

Decisamente lontano dal coro Luca Barbararossa: "Non ho votato la Meloni né i suoi alleati, vengo da una cultura diametralmente opposta. Ma credo che una certa sinistra dovrebbe evitare di strumentalizzare gli avversari politici, deridendoli e associandoli al nazi-fascismo", ha spiegato in un post Facebook.