Francesca Fagnani: "Ho spiato il telefono di Mentana, ora ha messo cento password"

Da temuta intervistatrice a intervistata. Francesca Fagnani, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha risposto senza filtri alle domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, anche alle più scomode, come quelle sul compagno Enrico Mentana.

Legata al giornalista da dodici anni, la conduttrice di Belve ha ammesso di aver spiato il suo telefono agli inizi della loro storia e che ora ha smesso solo perché è impossibilitata a farlo: "Ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali, non ci arrivo più". Prima invece ci riusciva: "Poi se ne è accorto e ha messo le barriere". Il contrario, invece, non è mai accaduto: "Enrico non è geloso - ha spiegato Francesca Fagnani - e non lo sono neanche io. Stiamo parlando di cose successe all'inizio del nostro rapporto. Non gli spio il telefono da molto tempo, anni direi. Stiamo insieme da dodici anni e gliel'ho spiato nei primi tre anni". Ma ha anche fatto sapere di non aver trovato nulle di particolarmente sconveniente: "Niente di che".

Confrontandosi professionalmente con lui non ha dubbi: "È più bravo". E, sempre secondo lei, è il migliore di tutti anche nel fare il tg. La più ossessionata dal lavoro tra i due, invece, è lei, "anche se sembra impossibile". Infine ha ammesso di avere molti più corteggiatori adesso che è famosa: "Per una questione di statistica - ha detto - Mi contattano sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti".