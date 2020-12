Fausto Brizzi, parla la neomoglie Silvia Salis: “Contro di lui non c’era nulla”

Fausto Brizzi e Silvia Salis sono diventati marito e moglie lo scorso 14 novembre. Con una cerimonia che si è tenuta nel rispetto delle regole anti-Covid e come tale celebrata alla presenza di pochi intimi, il regista e l’ex atleta hanno coronato un amore forte e autentico, di cui Silvia Salis ha parlato in un’intervista al Corriere che ha ripercorso anche la vicenda personale di Brizzi, travolto nel 2017 dalla accuse di molestie sessuali nei confronti di alcune aspiranti attrici, accuse da cui è stato completamente prosciolto.

“La mia famiglia mi ha cresciuto con un forte spirito critico. La frase preferita di mio padre era: ricordati che a volte Cappuccetto Rosso e il lupo si scambiano i ruoli”, le parole di Salis a proposito dello scandalo mediatico che in passato ha travolto il marito: “Non mi sarei mai perdonata di aver perso la possibilità di vivere un grande amore per quello che di Fausto scrivevano i giornali o pensavano il panettiere o il commercialista sotto casa”.

Silvia Salis, la moglie di Fausto Brizzi: “Contro di lui non c’era nulla”

Silvia Salis, 35 anni, ha conosciuto Fausto Brizzi (52) nel pieno del caos mediatico in cui si trovava, ma mai si è lasciata influenzare dalle notizie che circolavano su di lui. “Ho capito fin dal primo giorno che era un uomo lontanissimo dall’immagine di lui che veniva fatta passare e che è stata demolita dall’indagine: contro Fausto non c’era nulla” ha affermato: “L’ho portato ai Mondiali di Doha ed è stato scandalo. Ma non avevo nessun bisogno di nascondere il mio amore, come non nascondevo il mio corpo quando lanciavo”.

Dura all’inizio farsi vedere in pubblico insieme, ma il sentimento che li unisce ha prevalso sui giudizi della gente: “Ci siamo ispirati a David Foster Wallace, il mio scrittore del cuore: ‘La preoccupazione per ciò che gli altri pensano di te svanisce se pensi a quanto poco pensano a te’”. Un commento, poi, sul #metoo, movimento nato sui social contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne: “É una piaga”, ha detto Salis: “E proprio per questo al clamore mediatico dovrebbe sostituirsi un’attenzione chirurgica nel trattare fatti che invece vengono mortificati dai riflettori puntati da chi vuole solo costruire un programma televisivo o strappare un’intervista. Un comportamento che danneggia profondamente le donne”.