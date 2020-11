Fausto Brizzi e Silvia Salis sposi: matrimonio (con mascherina trasparente) in Campidoglio

Cerimonia per pochi intimi nel rispetto delle norme anticovid per il regista e l’ex atleta, che hanno lanciato una raccolta su GoFundMe a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova

Il registra Fausto Brizzi e l’ex atleta Silvia Salis si sono sposati oggi in Campidoglio. Una cerimonia nel rispetto delle norme anticovid e quindi per pochi intimi. Ad officiarla nella Sala Rossa adiacente ai Musei Capitolini l’assessore allo sport Daniele Frongia.

Presenti i testimoni della coppia: l’aiuto regista sole Tonnini e la montatrice Luciana Tandonfelli per lo sposo, l’amico dentista Gabriele Della Casa e il campione di lancio del disco Federico Apolloni per la sposa, vestita un bellissimo abito bianco di pizzo. Entrambi gli sposi indossavano mascherine trasparenti di plexiglass.

Fausto Brizzi e Silvia Salis sposi

“Oggi siamo diventati marito e moglie - ha scritto Silvia Salis su Instagram - In questo periodo imperfetto in cui tutto viene rimandato a tempi migliori, abbiamo deciso di non rimandare l’amore. Siamo tanto felici e vi abbiamo sentito tutti con noi, comunque!”. La coppia ha scelto di sostenere l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova e ha creato una raccolta fondi su GoFundMe: “Silvia e Fausto per il Gaslini di Genova”.

La campionessa genovese di lancio del martello aveva raccontato a inizio ottobre che il regista le aveva fatto la proposta “su una mongolfiera all’alba a Marrakesh. “Eravamo a mille metri di altezza e mentre facevamo colazione in questa immensa cesta di vimini mi ha chiesto di sposarlo. Stavamo insieme da pochi mesi”. Brizzi ha poi organizzato una caccia al tesoro per farle trovare l’anello, nella notte del suo compleanno. “Il matrimonio fa parte di un percorso di una coppia di due persone innamorate. Purtroppo mi tocca dare soddisfazione a Fausto, che appena conosciuti mi aveva detto, "ci sposeremo". L'avevo preso per matto. Invece sta per avere ragione”, aveva scherzato.

Tra i due ci sono 17 anni di differenza. Molti gli interessi che li accomunano. “Soprattutto l’amore per lo sport", ricordava l’atleta. “Entrambi prendiamo il gioco seriamente. Ci divide la fede calcistica: io tifo Sampdoria, lui per la Roma”.

Ex olimpionica e pluricampionessa di lancio del martello, Silvia Salis ha interrotto la carriera in seguito a un infortunio. Nel 2016 è stata assolta dal Tribunale nazionale antidoping per irregolarità nei controlli antidoping. Per lei e altri otto atleti, assolti anche loro, la Procura antidoping del Coni aveva chiesto due anni di squalifica. Oggi è consigliera nazionale del Coni e della Fidal, la Federazione italiana atletica leggera.

Accanto a lei Brizzi ha ritrovato la serenità dopo la separazione dalla ormai ex moglie Claudia Zanella, seguita alle accuse ora archiviate, di molestie sessuali da parte di diverse attrici contro di lui.