Fazio canta i Maneskin con il figlio: il karaoke in macchina

Potrebbero sembrare le prove per un nuovo format televisivo, ma non è così. Fabio Fazio non sta tastando il terreno per lanciare la versione italiana di 'Carpool Karaoke', tantomeno ambisce a diventare il nostro James Corden, ma semplicemente si diverte a cantare in macchina e lo condivide con i follower.

Se qualche settimana fa era toccato a 'Mille', della sua amica Orietta Berti, adesso nell'autoradio del conduttore di 'Che tempo che fa' ci sono i Maneskin con 'Zitti e buoni', canzone che ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. Nella performance, però, Fazio non è da solo: insieme a lui il figlio Michele, 17enne e fan della rockband romana, che trascina il padre in un rock 'n roll epico. Esibizione tecnicamente discutibile, ma esilarante. E i follower vanno fuori di testa.

Fabio Fazio papà rock

Fabio Fazio è sposato dal 1994 con Gioia Selis, dalla quale ha avuto due figli: Michele, di 17 anni, e Caterina, di 12. Il conduttore è riservatissimo sulla sua famiglia, che protegge dai riflettori. Nel video, infatti, il primogenito non viene mai inquadrato.