Fazio, nottata in macchina ad aspettare la figlia: "Non posso chiamare, me l'ha proibito"

Se una volta calato il sipario su Che tempo che fa Fabio Fazio pensava di godersi il meritato relax dopo una stagione televisiva impegnativa (e piena di polemiche), prima di sbarcare sul Nove, sbagliava. A movimentare la quotidianità del conduttore - e a tenerlo sulle spine - ci pensa sua figlia Caterina.

La 14enne inizia a voler uscire la sera e tocca al papà andarla a riprendere. Ieri Fazio è stato più di mezz'ora ad aspettarla in macchina, come racconta in un video pubblicato su Instagram: "Sono fermo, in attesa che finisca la festa di fine anno della scuola per recuperare la figlia. Sono a 35 minuti di attesa, ma non c'è neanche da lamentarsi perché è tutto normale. Ci sono altre tre macchine parcheggiate dall'altra parte della strada - spiega dal posto di guida, ormai rassegnato - con due padri e una madre che aspettano a loro volta ed è evidente che siamo tutti nella stessa situazione. Non possiamo chiamare, è proibito perché diamo l'idea di stare in ansia e non sta bene, quindi dobbiamo aspettare sorridenti. Questo è. Non esce nessuno, niente. Benissimo".

Sotto al post i genitori-follower hanno fatto fronte comune. "Caro Fabio, sono solo le 23, vedrai quando devi aspettare fino alle 2, 3, 4" scrive una mamma, poi un papà: "Pensa a quando non tornerà per tutta la notte e tu dopo aver mandato centordici wathsapp, senza aver avuto uno straccio di risposta e neanche una spunta blu, inizierai a farti film dell'orrore che Dario Argento spostati". Rassicuranti, non c'è dubbio.

Il video pubblicato da Fabio Fazio

I figli di Fabio Fazio

Caterina è la secondogenita di Fabio Fazio e della moglie Gioia Selis, nata nel 2009. La coppia ha anche un altro figlio, Michele, di 18 anni. Il conduttre difficilemte condivide sui social immagini dei figli, ma ne parla spesso, confermando di avere con loro un ottimo rapporto.