Fedez e Chiara show al matrimonio di un amico: i due alticci si tuffano, ballano e cantano nella fontana

Aria di crisi? Neanche un po'. Chiara Ferragni e Fedez ieri, 7 settembre, hanno partecipato al matrimonio di Eugenio Scotto (co-fondatore dell'agenzia di marketin One Shot Agency nonché ex socio e migliore amico di Francesco Facchinetti, il quale è stato anche uno dei testimoni) e Cecilia Malannino e le storie che hanno condiviso, e ricondiviso, sui loro profili Instagram sanciscono definitivamente la fine di ogni possibile congettura su una loro crisi o separazione. Erano mesi che i due, che sui social condividono moltissimo del loro privato, non apparivano così rilassati, felici e anche spensierati. Spesso in passato Fedez aveva pubblicato gli scherzi che faceva alla moglie e i momenti di gioco (che non sempre comprendevano i figli), ma da qualche mese questi contenuti più leggeri mancavano dai loro account.

Ieri, probabilmente complice una situazione familiare e felice, e forse un po' di alcool, i due si sono lasciati andare e sono addirittura finiti nella fontana della villa in cui sono state celebrate le nozze. Sono stati i mattatori della serata (ma anche Francesco Facchinetti non è stato da meno) e insieme, con i piedi nella fontana e mano nella mano, Fedez e Chiara hanno cantato Vorrei ma non posto. Insomma, i momenti bui e difficili sembrano appartenere al passato. E nel loro immediato futuro c'è un altro matrimonio, quello di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Tutto è pronto per il magico giorno della seconda sorella Ferragni, che finalmente pronuncerà il tanto atteso 'sì' in un castello in Emilia Romagna.

L'ultimo episodio di The Ferragnez, lo speciale su Sanremo

Il 14 settembre 2023 uscirà The Ferragnez - Sanremo Special: l'episodio finale della seconda stagione della serie incentrata su Chiara, Fedez e la loro vita che svelerà tutto quello che è successo sul palco, e dietro le quinte, del Festival della canzone italiana. Dopo Sanremo il matrimonio tra Chiara e Fedez sembrava giunto al capolinea: i due per settimane e settimane non si sono più mostrati insieme e il sospetto che fossero già separati si era fatto sempre più forte.

Poi il rapper ha parlato sui social del momento difficile che ha vissuto, colpa anche di un'assunzione sbagliata di psicofarmaci, e piano piano il sereno è tornato. Ma l'ombra nera della crisi non ha mai del tutto abbandonato la coppia, che però, come abbiamo raccontato, oggi sembra aver ritrovato il suo equilibrio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.