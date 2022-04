Fedez: "Ho perso 10 chili da quando mi sono operato"

Sono passate tre settimane dal delicato intervento per la rimozione del tumore al pancreas e Fedez sta ogni giorno meglio. Il rapper si è rimesso in piedi velocemente e dopo le dimissioni è tornato gradualmente alla vita di sempre, anche se ci vuole ancora tempo per un recupero completo.

A parlarne è lui stesso, che fin dall'inizio ha condiviso la malattia con i follower e continua a farlo anche adesso. In vacanza sul Lago di Como con la famiglia durante i giorni di Pasqua, Fedez si è fotografato allo specchio, visibilmente dimagrito: "Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato - ha fatto sapere - Non vedo l'ora di poter rimettermi in sesto e salire sul palco".

Il percorso per un recupero totale è ancora lungo e dovrà andare di pari passo con la terapia, ma la forza con cui l'artista sta affrontando tutto questo è fondamentale e lo aiuterà a rimettersi in forma magari anche prima del previsto. Nel frattempo accanto a lui ci sono Chiara Ferragni e i loro due bambini, Leone e Vittoria, la cura migliore.

La foto condivisa da Fedez