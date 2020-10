Il cane di una fan rischia di morire, Fedez finanzia il costoso intervento

Fedez salva un cagnolino. E' la storia di Leo, un cane di 10 anni che riuscirà a sottoporsi ad un costoso intervento proprio grazie alla donazione del rapper. A raccontarlo è la padrona dell'animale, grande fan dell'artista milanese, che nei giorni scorsi aveva lanciato una raccolata fondi online.

"Ragazzi, Fedez mi ha donato la somma per l'intervento!", si legge nel tweet condiviso dalla ragazza, che nel frattempo ha cambiato il suo account col nome 'Grazie Fede'. Il marito di Chiara Ferragni ha donato ben 600 euro per l'operazione, ovvero l'intera somma. Leo, cagnolone color panna, è affetto da due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale. Un tema a cui Fedez stesso è sensibile: la piccola Matilda, cane della moglie, sta combattendo contro un cancro ed è tutt'ora sotto terapia.

"Sto tremando raga - ha proseguito emozionata la ragazza - io e papà stiamo praticamente tremando e piangendo. Grazie Fede, non smetterò mai di dirlo, sei una persona speciale. Per chi non lo sapesse, Leo ha due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale, ha 10 anni e potrebbe seriamente rischiare. Subirà due interventi diversi tutti in una volta perché è in codice rosso e adesso dobbiamo solo sperare".