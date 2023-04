Federica Carta sbarca su OnlyFans: "Devolverò l'intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore"

"Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l'ora di presentare": inizia così il tweet con cui Federica Carta ha annunciato il suo sbarco su OnlyFans, piattaforma nota per i suoi contenuti riservati principalmente a un pubblico adulto dietro il pagamento di un abbonamento. La cantante, divenuta popolare grazie all'edizione del 2016 di Amci, ha però aggiunto che il suo intento è quello di raccogliere fondi per motivi di beneficenza: "Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l'intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto".

L'annuncio ha fatto sorgere un'accesa discussione tra gli utenti, divisi da chi sostiene l'intento così esposto e chi, al contrario, esprime perplessità per la scelta di utilizzare una simile piattaforma per scopi che ben si possono raggiungere con altri mezzi. Opinioni a cui Federica Carta, al momento, non ha replicato. "Ho messo col passato un punto e virgola" si è limitata a scrivere su Instagram.

Chi è Federica Carta, da Amici a Sanremo

Federica Carta è nata a Roma nel 1999 e ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2016.

Era l'edizione in cui, durante il serale, c'era ancora la divisione tra squadra blu e squadra bianca, capitanate da due giudici di eccezione: Emma ed Elisa. Federica arrivò terza, dietro il ballerino Andreas Muller e il cantante Riki che si aggiudicò la vittoria. Tuttavia, è riuscita comunque ad ottenere un discreto successo nel mondo della musica, partecipando anche al Festival di Sanremo nel 2019, insieme a Shade. Laura Pausini l'ha scelta anche per aprire i suoi concerti e nel 2019. Ha collaborato anche con Chadia Rodriguez e con il rapper Random.