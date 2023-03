Federica Nargi, attacco di panico sulla neve: arriva il soccorso alpino

"Ci riprovo anche quest'anno" ha scritto ieri su Instagram Federica Nargi, postando una foto del primo giorno di vacanza in Alto Adige - a Plan De Corones, vicino Brunico - dove si trova con il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice, di 6 e 4 anni. L'ex velina non è proprio un'amante della montagna e con lo sci deve ancora prendere dimestichezza, anche se l'impegno che ci mette è totale.

Qualche ora dopo quel post ottimista, però, si è trovata ad affrontare una piccola disavventura. Evidentemente spaventata da una pista non semplicissima, Federica Nargi ha avuto un attacco di panico che l'ha letteralmente paralizzata, come si vede dalle foto pubblicate dal compagno su Instagram. L'ex calciatore la prende in giro, provando a sdrammatizzare, ma lei lo gela: "Tu ridi, io sto male".

Niente da fare, è stato necessario l'intervento del soccorso alpino che ha trasportato la showgirl fino a valle. Federica non è riuscita a superare la sua paura e piangendo ha chiesto l'aiuto della motoslitta (mentre Matri riprendeva tutto). Determinata, l'ex velina ci ha riprovato oggi e in un video pubblicato tra le sue storie Instagram ha voluto prima tranquillizzare i follower e poi ha promesso di arrivare fino in fondo: "Ieri mi sono bloccata, ho avuto un attacco di panico. Che voto mi dai oggi? - chiede al maestro di sci - 10 dai. 10 per l'incoraggiamento, perché ho ripreso".

Le foto pubblicate su Instagram da Alessandro Matri