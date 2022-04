Federica Nargi, le figlie aggredite dai gabbiani

Attimi di paura per Federica Nargi, Alessandro Matri e le loro due figlie, Beatrice e Sofia, di 3 e 5 anni. Un paio di settimane fa, la famiglia stava trascorrendo un pomeriggio a Villa Borghese, ma qualcosa è andato storto. Mentre erano sulla barca per godersi la pace del laghetto, alcuni gabbiani si sono avventati sulle bambine, come riporta il settimanale Nuovo.

Un'aggressione inaspettata che ha terrorizzato le bimbe. L'ex velina si è precipitata a difendere Sofia e Beatrice, dimenandosi contro i gabbiani, mentre Matri remava verso la riva, riportando la famiglia al sicuro. Fortunatamente nessuno si è fatto male e questa resterà solo una brutta avventura da dimenticare.

C'è invece una bella notizia. Sembra infatti che Federica Nargi e Alessandro Matri si sposeranno. Di nozze si era già vociferato l'anno scorso e furono i diretti interessati a smentire. I due, legati dal 2009, avrebbero finalmente deciso di fare il grande passo e ora che le figlie sono abbastanza grandi, sarà un giorno indimenticabile da vivere tutti e 4 insieme. E pare che non manchi neanche molto...