Federica Nargi sposa Alessandro Matri

Dopo 12 anni di coppia e due figlie, Alessandro Matri avrebbe chiesto la mano a Federica Nargi, storica compagna e amore di una vita. L'ex calciatore di Juve, Milan e Lazio, si sarebbe romanticamente proposto all'ex Velina in un recente viaggio a Mykonos.

La proposta greca

Secondo quanto riportato da Nuovo, il matrimonio diventerà realtà nel 2022, probabilmente in estate. Alessandro avrebbe approfittato del viaggio di coppia, in solitaria senza figlie al seguito, per proporsi a Federica, con tanto di inginocchiamento al cospetto della compagna. Matri si è ritirato dal calcio giocato a fine 2020, con oltre 500 partite giocate e 127 goal messi a segno. Nel suo palmarès tre scudetti, due supercoppe e una coppa Italia con la Juventus, oltre ad una Champions League, una SuperCoppa Uefa e un'altra Coppa Italia vinta con il Milan.

Velina dal 2008 al 2012, Federica ha poi preso parte a Pechino Express - Avventura in Oriente, ha co-condotto Colorado e ora è concorrente di Tale e quale Show, su Rai1. Al debutto, venerdì scorso, ha interpretato Elettra Lamborghini. Negli ultimi anni più volte si è vociferato di un imminente matrimonio con Alessandro, con cui nel frattempo ha avuto le piccole Sofia e Beatrice, ma ora quel momento sarebbe finalmente arrivato.