Si annusa le ascelle ma era in diretta tv, Federica Panicucci fa una gaffe eclatante | IL VIDEO

Credeva di non essere ripresa, di non essere vista dal pubblico di Mattino Cinque che intrattiene, ogni giorno dalle 8.40 alle 10.50, parlando di cronaca, attualità e costume. Ignara che tutti la stessero guardando, si è lasciata andare a una controllatina del suo stato di sudorazione, come capita un po' a tutti quando non si è sicuri se si è sudati al punto da emanare cattivo odore. Peccato, però, che quell'annusata di ascelle di Federica Panicucci sia finita in diretta tv davanti a migliaia di italiani collegati su Canale 5. La conduttrice, infatti, questa mattina, è stata protagonista di una gaffe eclatante durante la conduzione di Mattino Cinque quando, ignara di essere ripresa dalle telecamere, si è annusata le ascelle. Poi però, Federica, ha subito capito di essere stata "beccata" e, colta in flagrante, non ha potuto far altro che ammettere, con un "ops" e una faccia tra l'imbarazzato e l'incredulo, di aver fatto una vera e propria figuraccia.

La Panicucci, però, da grande professionista ha sorriso e ha subito cambiato argomento, sperando magari che nessuno si fosse accorto della sua brutta figura. Ma si sa, al giorno d'oggi, anche la più piccola défaillance non viene perdonata ed è in grado di finire, immediatamente, nel mirino dei social. E questo è proprio quello che è successo a Federica Panicucci la cui annusata di ascelle ormai è diventata virale.

Il video della presentatrice intenta a controllare che le sue ascelle fossero profumate, infatti, ha fatto subito il giro dei social diventando il video di punta della giornata e sono stati tantissimi quelli che hanno commentato, divertiti, quanto accaduto a Mattino Cinque arrivando perfino a definire Federica "una di noi". Come si sarà sentita Federica dopo questa piccola caduta di stile? Staremo a vedere se commenterà in prima persona quanto accaduto o lascerà che il tempo porti questo episodio nel dimenticatoio.