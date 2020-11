Federica Panicucci, un uomo "ci prova": il compagno Marco sbotta in pubblico

Guai a toccare Federica Panicucci. Pena: il compagno - e futuro marito - Marco Bacini potrebbe rispondervi a tono. E' quanto accaduto ad un uomo che in queste ore ha provato a sedurre la bella conduttrice toscana, per poi vedersi recapitare un commento al vetriolo del manager, legato alla conduttrice da circa quattro anni.

Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci, sbotta

Set del botta e risposta è stato Instagram. Panicucci, infatti, ha condiviso un post in cui si mostra bellissima, abbronzata, in abito da sera, durante una vacanza in una località caraibica. "Ecco - ha scritto in didascalia - Oggi vorrei tornare lì, con quel vento tra i capelli e la pelle abbronzata. E fingere che il 2020 non sia mai esistito". A cogliere la palla al balzo ci ha pensato un commentatore: "Ci torniamo appena finisce questo incubo, ma senza Marco", ha digitato.

Un commento che non è passato inosservato al diretto interessato, che ha risposto sottolineando le dovute distanze: "Ho i miei dubbi sul 'senza Marco', mentre la mia certezza è che sicuramente ci torneremo senza di lei. un caro saluto". Una difesa che la stessa Federica ha apprezzato, rispondendo al messaggio del marito con tanti cuoricini.

I precedenti

Non è certo la prima volta che Bacini si scaglia contro chi osa infastidire la sua dama. E' successo già qualche settimana fa. Un uomo, infatti, ha scritto "La Panicucci sta messa bene nonostante i 60 anni, non capisco come fa a stare con uno come te". E Marco non si è lasciato spaventare: "L'unica certezza in questa vita è che non starà mai con uno come lei. Contento che le ho dato soddisfazione anche questa volta?".