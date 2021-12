Federica Panicucci e il fidanzato Marco Bacini da Papa Francesco: "Grande emozione"

Federica Panicucci ha condiviso su Instagram un momento destinato a restare tra quelli più importanti della vita: “Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione” ha scritto la conduttrice Mediaset a corredo del video che la mostra stringere la mano di Papa Francesco durante l’udienza privata che si è tenuta oggi in Vaticano. Presente anche il compagno e futuro marito Marco Bacini, con lei nelle storie Instagram che hanno documentato il viaggio da Milano a Roma.

Anche quest’anno il volto di Canale 5 ha avuto la possibilità di partecipare al momento solenne con Bergoglio essendo stata confermata come conduttrice del tradizionale Concerto di Natale che si svolgerà domani all’Auditorium Conciliazione e sarà trasmesso in differita il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.

Di seguito il video postato da Federica Panicucci

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Federica Panicucci lascia la conduzione di Mattino 5

Federica Panicucci ha salutato il pubblico di Mattino Cinque nella puntata di venerdì 10 dicembre proprio per via degli impegni di questo periodo. La conduttrice ha annunciato che da lunedì 13 dicembre il programma sarà condotto in solitaria da Francesco Vecchi: "Mi assenterò in questo perché avrò due impegni molto importanti da seguire: il primo è il concerto della Vigilia di Natale dall'Auditorium della Conciliazione a Roma, e poi la sera di Capodanno, il 31 dicembre con Capodanno in Musica sempre su Canale 5" ha fatto sapere ai telespettatori che la ritroveranno al suo posto a Mattino Cinque dal 10 gennaio 2022.