Critica Federica Panicucci e il fidanzato in hotel, lui sbotta: "Si faccia vedere da uno bravo"

Una foto al Baglioni Hotel di Venezia insieme a Federica Panicucci. Tanto è bastato per scatenare gli haters di Marco Bacini che, ormai consapevoli del piglio fumantino dell'imprenditore, si impegnano nel provocarlo prendendo a pretesto il suo aspetto fisico e l'amore per la conduttrice di Canale 5.

Marco e Federica si immortalano elegantissimi nella hall dell'albergo. "Noi siamo già pronti per la cena", si legge nella didascalia. E continua: "Se di tutto va trovato un lato positivo quello di questo difficile periodo è che ci ha fatto riscoprire la bellezza della nostra Italia, l’eccellenza nell’ospitalità, nella qualità del cibo e la bellezza delle nostre città d’arte". Uno scatto come tanti, che però ha presto scatenato la furia degli odiatori di professione.

"Che scarpe da tamarro", scrive un uomo. E il suo commento non passa inosservato a Bacini, che replica: "Lei è un dilettante privo di fantasia persino come hater, figuriamoci nella vita. Metta la testa sui libri e oggi non si distragga in aula visto che hanno riaperto le scuole e immagino che dovrà finire ancora le elementari".

E ancora. "Hai messo un naso finto per il carnevale di Venezia", scrive un altro utente. "Dare importanza a chi ha più bisogno è la mia buona azione quotidiana, risponde. Non meno piccata la risposta a chi lo accusa di "fare troppe lampade". La replica è al veleno: "Ha ragione, il fatto che lei veda un centro abbronzante denota la necessità di una visita da uno specialistica. E anche bravo"