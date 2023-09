Federica Panicucci si commuove per i 18 anni della figlia: "Ritrovarsi con suo padre è stato importante"

Da lunedì 25 settembre Federica Panicucci torna alla guida di Mattino 5 per il 15esimo anno. Per l'occasione la conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi di Verissimo, dove si è raccontata anche come mamma reduce dall'emozione di aver festeggiato i 18 anni della figlia Sofia, nata dall'amore per l'ex marito Mario Fargetta con cui si è separata nel 2015. E proprio una lettera per la neomaggiorenne scritta da lei e dal produttore discografico è stata letta nello studio di Canale 5, suscitando le lacrime di Federica che ha spiegato quanto per lei come per il padre della ragazza la maggiore età della loro "bambina" sia stato un momento unico. "Com'è stato ritrovarsi con il papà di Sofia?", le ha chiesto Silvia Toffanin. "Per noi è stato importante", ha confidato lei, "volevamo che avesse tante sorprese. Lei e il fratello Mattia si sono ritrovati nell'abbraccio dei loro genitori, di Marco (Bacini, attuale compagno di Federica, ndr), degli amici. Si percepiva il sentimento durante la festa".

Poi la sorpresa per Federica Panicucci, arrivata proprio con la lettera di Sofia: "Tu ci sei sempre stata, non ti sei persa nulla, sei sempre stata al mio fianco", ha detto la ragazza ammettendo quanto per lei la madre sia un punto di riferimento, di ispirazione. "Le auguro di essere una donna libera", ha commentato lei commossa, bloccata poi nel racconto di un aneddoto che le ha ricordato il padre scomparso anni fa. "Abbiamo fatto un collage di foto di lei da bambina fino a oggi", ha detto parlando della notte precedente al compleanno della figlia: "A un certo punto è comparsa la foto di lei con il nonno. Era mezzanotte e nel buio del cielo c'è stata una stella cadente enorme: voglio pensare che fosse lui, che è così".