Federica Panicucci scrive al figlio: "In questa foto vedo il ragazzo straordinario che sei diventato"

È una dedica piena d'amore quella che Federica Panicucci rivolge al figlio Mattia in occasione del suo 17esimo compleanno. La conduttrice, volto popolarissimo di Canale 5, non è solita condividere momenti privati riguardanti la sua famiglia, a meno che non si tratti di ricorrenze speciali. E quella che cade oggi, 27 giugno, lo è eccome, data di nascita qual è del suo secondogenito ritratto con lei nel post Instagram.

"Oggi compi 17 anni, un traguardo speciale nel tuo cammino" scrive Panicucci rivolgendosi al ragazzo con lei in foto ma premurosamente coperto in volto da un cuore: "In questa foto, vedo non solo il ragazzo straordinario che sei diventato, ma anche tutte le risate e i momenti indimenticabili che abbiamo condiviso. Essere la tua mamma è l’avventura più bella del mondo. Buon compleanno, amore mio. Ti amo più di quanto le parole possano esprimere".

Mattia è nato dall'amore per l'ex marito Mario Fargetta, padre anche di Sofia che lo scorso settembre ha compiuto 18 anni. Proprio in occasione della festa organizzata per la loro primogenita, Panicucci e Fargetta hanno presenziato insieme, a conferma degli ottimi rapporti rimasti tra lei e l'ex marito da cui si è separata nel 2015. "Per noi è stato importante", ha confidato a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo: "Volevamo che avesse tante sorprese. Lei e il fratello Mattia si sono ritrovati nell'abbraccio dei loro genitori, di Marco (Bacini, attuale compagno di Federica, ndr), degli amici. Si percepiva il sentimento durante la festa".

Di recente, in occasione della Festa della mamma, la conduttrice è tornata a condividere un pensiero sulla sua maternità: "Essere mamma di due ragazzi meravigliosi è il dono più grande che la vita potesse farmi. Guardo indietro con gratitudine e avanti con gioia, sapendo che il mio cuore cammina fuori dal mio corpo in due splendide persone. Grazie per avermi resa mamma, per i sorrisi, le lacrime, le avventure e i momenti preziosi che condividiamo ogni giorno", le parole lasciate su Instagram a corredo di una foto con i suoi figli.