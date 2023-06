Federica Panicucci, le rare foto del figlio Mattia (con dedica)

Alla pagina Instagram di solito arricchita da foto di se stessa o in compagnia del fidanzato Marco Bacini, poche ore fa Federica Panicucci ne ha aggiunta due davvero eccezionali. Finita la stagione televisiva di Mattino 5, la conduttrice di Canale 5 è volata a Parigi e da uno scorcio storico della capitale francese ha voluto condividere con i suoi follower tutto l'amore possibile per il figlio Mattia che oggi compie 16 anni.

"Buon compleanno amore mio, la vita è tua" scrive Panicucci nella didascalia che accompagna gli scatti che la mostrano baciare il suo primogenito, nato dall'amore per l'ex marito Mario Fargetta, padre anche della sua Sofia che ha 14 anni. Per l'amore dei loro figli i rapporti tra i due ex sono rimasti ottimi: "Non abbiamo mai avuto momenti critici" ha raccontato la conduttrice qualche tempo fa nel salotto di Verissimo: "È stato un passo da persone mature, con l’obiettivo di far stare bene i nostri figli. Da qualsiasi parte la si guardi, la separazione è un dolore. Noi abbiamo provato a costruire un'armonia per fare stare bene Sofia e Mattia". Da anni Federica è felicemente legata all'imprenditore Marco Bacini con cui sono in programma le nozze.

Questi, però, sono giorni dedicati a festeggiare il suo Mattia. E, infatti, "tutto l'amore del mondo" è l'hastag che accompagna il post che oltre 11mila follower hanno apprezzato per la sua eccezionale incursione nella vita privata della conduttrice.