Federica Panicucci racconta l’incidente: “Le dita fasciate? Ecco cosa mi è successo, un male disumano”

Federica Panicucci si è presentata al pubblico di ‘Mattino 5’ con le dita delle mani fasciate: “Ho avuto un incidente domestico, mettiamola così”, ha spiegato la conduttrice nella puntata del programma di Canale 5 in onda ieri, martedì 16 febbraio: “Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. So che non è bellissimo da vedere ma non posso farci niente. Ho avuto momenti migliori”.

Con la professionalità che la contraddistingue, la presentatrice ha proseguito con la diretta senza più fare accenno a quanto accaduto, rimandando ai social la spiegazione dell’incidente domestico avvenuto in casa il giorno prima.

Federica Panicucci racconta l’incidente domestico: “Un’ustione, un male disumano”

Ai telespettatori preoccupati che sui social le hanno chiesto cosa sia accaduto Federica Panicucci ha risposto riportando i dettagli dell’incidente domestico avvenuto mentre puliva i fuochi della cucina. "In molti mi hanno scritto per sapere cosa è successo alle mie mani. Approfitto di questo momento in cui sono in macchina con Bacini per raccontarvi cosa mi è capitato. Un incidente domestico”, ha raccontato la conduttrice mentre era in auto con il compagno Marco Bacini: “Ho sollevato la griglia incandescente con tutte e due le mani, perché è molto pesante. L'ho lasciata, ma fortunatamente la pelle non è rimasta attaccata”.

“L'ustione era bella tosta, ho provato un male disumano. Non ve lo posso spiegare il dolore”, ha aggiunto ancora: “Sono riuscita ad andare in farmacia e sono stati bravissimi. Mi hanno subito medicato con pomate, bende e garze sterili”. Infine, il suo grazie ai fan che le hanno mandato i loro auguri: “Ora sono così ma il peggio è passato. Mi raccomando state sempre molto attenti in casa, perché ci sono un sacco di insidie”.