Paura per Federica Panicucci, il racconto e i video social: "È scoppiata la gomma della macchina"

Federica Panicucci ha condiviso sui social la disavventura capitata durante un viaggio in auto. La conduttrice di Mattino 5 era diretta a Lucca insieme al compagno Marco Bacini e ai suoi figli per partecipare a un matrimonio di famiglia quando lo pneumatico della macchina è scoppiato, causando tanto spavento ma per fortuna alcun danno fisico .

"Sono vestita per un matrimonio, ci sono i miei figli e c'è Marco che è lì al telefono" ha raccontato Panicucci ai follower mostrandosi in un elegante abito blu pronta per partecipare alle nozze. "Mentre eravamo sull’autostrada succede questo" ha poi aggiunto indicando l'auto: "La gomma della macchina è scoppiata. Per fortuna siamo riusciti a entrare in un'area di servizio e stiamo chiamando il soccorso per risolvere la situazione. Direi bene, ma non benissimo". Poi la rassicurazione sulle condizioni di salute: "Per chi mi chiede come stiamo, fortunatamente bene" ha chiarito: "Marco era alla guida, andavamo piano. Abbiamo sentito la macchina andare di qua e di là ma eravamo vicini a un’area di servizio. Stiamo tutti bene a parte questo piccolo inconveniente".

Infine, gli aggiornamenti: soccorsi da un amico, Federica è riuscita a raggiungere la chiesa in tempo per il matrimonio, come pure Marco e i suoi figli.

(Di seguito due video condivisi tra le storie Instagram di Federica Panicucci)

