Federica Panicucci mamma: "La didattica a distanza? Duro colpo per i miei figli"

La conduttrice di 'Mattino 5' racconta come sta affrontando tra le mura domestiche l'emergenza coronavirus, tra maternità e amore per il compagno Marco Bacini

In tempi di Covid, la conduttrice Federica Panicucci scrive un libro dal titolo 'Il coraggio di essere felice'. Testo che, spiega, "Può servire ad altre persone per trovare loro stessi dentro la mia storia". E, incalzata dal settimanale Oggi, racconta con quale stato d'animo sta affrontando questo periodo legato all'emergenza coronavirus.

"Seguo con scrupolo le indicazioni che vengono date e sono molto attenta... - dichiara Panicucci, in onda ogni giorno con Mattino 5 - E non mi nascondo: ho paura… Io sono una maniaca del controllo e il Covid non riesco a controllarlo. Tendo a mettere ordine in ogni cosa che riguarda la mia vita, ma questa cosa non riesco a incasellarla, è un nemico invisibile e mi terrorizza". Quindi un appello alla responsabilità personale: "Mi spaventa che la gente non comprenda... Mette a rischio la fine del lockdown… Se osservassimo tutte le regole potrebbe davvero finire".

Federica Panicucci tra i figli e il compagno

A casa con lei ci sono i due figli Sofia e Mattia, avuti dall'ex compagno Mario Fargetta. "La didattica a distanza è stata un duro colpo da digerire per dei ragazzi di 13 e 15 anni, ma sono estremamente maturi e sul pezzo".

Immancabile, poi, il compagno Marco Bacini, con cui fa coppia da tre anni e con cui sarebbe dovuto convolare a nozze: "Caparbietà, impegno, perseveranza, questa è la mia cifra e quando ho capito che ero pronta a incontrare qualcuno, quel qualcuno era Marco", confida oggi Federica.