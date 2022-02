Federica Panicucci e il matrimonio segreto: "Sarà nel 2022? Chiedete a Marco"

Federica Panucucci sposerà, entro il 2022, il suo Marco Bacini. La conduttrice è dal 2019 che parla di fiori d'arancio ma forse quest'anno sarà l'anno buono. Al settimanale Chi, ha parlato della sua carriera, dei primi passi mossi in tv e della prima conduzione del Festivalbar. Lei che ogni mattina entra nella casa degli italiani con Mattino Cinque, svela che sì in tv è sempre curata, ma a casa "non mi vesto come in tv, anzi: non mi trucco, sto in tuta con i calzettoni. Diciamo che per entrare nelle case degli italiani, trovo giusto essere vestita bene come quando vao a trovare gli amici. Indipendentemente dall'ora in cui vado in onda".

La fine del primo matrimonio, il nuovo amore e i fiori d'arancio

La strada dei ricordi ripercorre anche il suo primo matrimonio e il conseguente divorzio con Mario Fargetta da cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia. "Il mio cuore è sempre stato caldo, perché sono una mamma, i figli tengono sempre aperto quel canale. Poi c'è stato un momento in cui il cuore ha ricominciato a battere dal punto di vista dell'innamoramento e mi sono riscoperta felice". Immancabile poi una domanda sul matrimonio, su cui però Panicucci non ha dato alcuna informazione, anzi ha proprio fatto rimbalzare la palla al fidanzato "Chiedi a lui (Marco Bacini, ndr)", risponde ridendo al giornalista che le domanda se si sposerà davvero nel 2022. La risposta può avere due interpretazioni: la prima, quella più plausibile, è che Federica nonostante faccia parte dello showbiz è da sempre molto riservata e quindi è possibile che si sia nascosta dietro ad una non risposta, la seconda è che il matrimonio potrebbe non essere in programma per quest'anno.