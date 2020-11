Federica Panicucci pronta al Natale, gli addobbi sono uno spettacolo: “Ecco l’albero dei miei figli”

Manca più di un mese al Natale, ma in casa di Federica Panicucci già si respira pienamente l’atmosfera tipica del periodo più dolce dell’anno che fa di lucine intermittenti, pupazzi di neve e coloratissimi addobbi gli elementi spettacolari di un ambiente in festa.

Su Instagram la conduttrice di Mattino 5 ha condiviso le immagini di un ambiente domestico incantevole, realizzato con i figli che hanno partecipato con entusiasmo all’allestimento degno di un libro di fiabe: “A questo albero i miei figli sono molto affezionati perché è il ‘loro albero di Natale’ e non può mai mancare nella loro cameretta”, si legge a corredo del video postato sui social che mostra un enorme pupazzo in cima a un albero decorato da ogni sorta di elemento natalizio.

La riuscita così perfetta del simbolo del Natale arriva a qualche giorno da un altro filmato che pure esibiva la riproduzione di un paesaggio innevato fatto di luci, giostre e colori: “Il Natale a casa Panicucci è già arrivato”, aveva annunciato il volto Mediaset, raccontando ai follower che ad aiutarla nella sua realizzazione sono stati proprio i suoi ragazzi, Sofia e Mattia, di 15 e 13 anni, nati dalla storia d’amore con l’ex marito Mario Fargetta. Innumerevoli i commenti dei fan che si stanno complimentando con Federica Panicucci per un clima natalizio così architettato e che rende anche loro già immersi nella festa più attesa, dai più piccoli come dagli adulti.

(Di seguito i video condivisi da Federica Panicucci su Instagram)

Federica Panicucci mamma: "La didattica a distanza? Duro colpo per i miei figli"

Dei suoi figli Sofia e Mattia, Federica Panicucci ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi a cui ha raccontato con quale stato d'animo sta affrontando questo periodo legato all'emergenza coronavirus.

“La didattica a distanza è stata un duro colpo da digerire per dei ragazzi di 13 e 15 anni, ma sono estremamente maturi e sul pezzo", ha spiegato la conduttrice senza nascondere di avere paura del Covid e delle sue conseguenze: “Io sono una maniaca del controllo e il Covid non riesco a controllarlo. Tendo a mettere ordine in ogni cosa che riguarda la mia vita, ma questa cosa non riesco a incasellarla, è un nemico invisibile e mi terrorizza".

Accanto a lei da tre anni il compagno Marco Bacini, innamoratissimo e ricambiato: "Caparbietà, impegno, perseveranza, questa è la mia cifra e quando ho capito che ero pronta a incontrare qualcuno, quel qualcuno era Marco", ha confidato.

