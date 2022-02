Paura per Federica Panicucci: "Sono viva per miracolo". Il racconto e le foto sui social

Grande spavento per Federica Panicucci, protagonista di una disavventura condivisa sui social con un racconto e due foto che hanno reso la gravità di quanto accaduto. In queste ore il Nord Italia è spazzato da raffiche di vento a 110 chilometri orari. Forti i disagi che si stanno registrando a Milano, anche con feriti gravi, ed è in questo clima che si contestualizza il racconto della conduttrice di Canale 5, scampata ad un incidente che poteva avere serie conseguenze.

“Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno” ha scritto nelle sue storie Instagram a corredo delle immagini del vetro del tettuccio della sua macchina distrutto: “Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”. Fortunatamente, dunque, tutto è stato limitato a un grande spavento, conseguenza della situazione meteorologica che sta imperversando.

Nord Italia spazzato da raffiche a 110 chilometri orari: la situazione

Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. Tegole divelte anche in un altro dei luoghi 'simbolo' della città come il Castello Sforzesco: dal tetto, infatti, è caduto anche il parafulmine.

L'Amministrazione comunale "ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici" e ha chiesto alla popolazione di evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. Proprio in un cantiere edile si è registrato un grave incidente ai danni di un uomo di circa 35 anni caduto da un ponteggio che ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato con l'elicottero, in codice rosso, all'ospedale S.Gerardo a Monza. Ferito gravemente anche un 76enne che sulla strada Cascina Baialupa a Settala, rimasto schiacciato da un albero durante un'operazione di potatura e portato all'Ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso a causa di un trauma cranico, un trauma al volto, un trauma arto inferiore con frattura del piede.