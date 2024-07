Federica Panicucci, duro sfogo dopo la vacanza: "Non ci hanno fatto salire sull'aereo"

È uno sfogo amaro quello che Federica Panicucci ha affidato qualche ora fa ai social, gli stessi da cui nei giorni scorsi ha pubblicato immagini spettacolari della sua vacanza a Dubai. A causarlo è stato il viaggio di ritorno dagli Emirati Arabi in Italia, dal momento che - racconta la conduttrice volto di Canale 5 - la compagnia Ita Airways non ha permesso a lei e ad altri cinque passeggeri di salire sull'aereo previsto per la coincidenza.

"Volo in coincidenza a Roma Fiumicino atterra con un'ora di ritardo. Sul volo segnalo al personale di bordo che ho il volo in coincidenza e che a causa del ritardo rischio di perderlo ma viene detto a me e ad altri cinque passeggeri che il volo in coincidenza ci aspetterà e che il Comandante è stato avvisato. Non dobbiamo preoccuparci di nulla. Che sollievo! Bello essere seguiti così dalla compagnia aerea", esordisce Panicucci nel suo racconto social. "Ci rilassiamo. Arriviamo a Roma, niente finger, dobbiamo prendere il pulmino ma del resto non dobbiamo preoccuparci di nulla, hanno detto che ci aspetteranno no?" ha proseguito poi nel racconto. Poi la sorpresa: "Nonostante le rassicurazioni, andiamo veloci al gate indicato, il tabellone segnala imbarco immediato. Arriviamo trafelati ma felici di avercela fatta e invece no. L'addetta al gate ci guarda con aria rassegnata e ci dice che ha già chiuso il volo" prosegue Federica che aggiunge dettagli sulla situazione creata dopo l'inatteso annuncio.

"Ma come il volo è chiuso?? Ci avevano detto che ci avreste aspettato! Volano grida, la rabbia prende il sopravvento" spiega: "C'è anche una signora di ottant'anni con noi che nel frattempo è arrivata al Gate. Il volo partiva alle 17:30, siamo arrivati alle 17:31, un passeggero anche prima. Volo chiuso e sei passeggeri a terra. Ci voltiamo e vediamo l'aereo ancora attaccato al finger! È lì! "Mi scusi, non può farci salire? Può avvisare qualcuno? Avevate detto che ci avreste aspettato!". Ma niente da fare: "Mi spiace, il volo è chiuso. Non posso farci niente" è la risposta che si è sentita dare: "L'aeromobile è stato attaccato al finger almeno altri 15 minuti senza che nessuno facesse niente. Nessuno che si sia scusato, che ci abbia spiegato il perché di tutto questo. Niente di niente". Infine: "Grazie a nome di tutti e 6 i passeggeri (e della signora 80enne). Proprio un bel modo di trattare i tuoi passeggeri" ha concluso con amara ironia Panicucci.

Nei giorni scorsi anche Elisabetta Gregoraci ha manifestato la sua rabbia per una disavventura capitatale proprio nel corso di un viaggio aereo: "Che vergogna. Viaggiare è sempre più complicato", aveva scritto anche lei sui social: "Sono in aeroporto da questa mattina alle 10. Dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l'accumulato ritardo ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci, senza avvisare".

