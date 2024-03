Federica Pellegrini sull'allattamento: "Tutta la giornata a sua disposizione, non sempre è facile"

Prima intervista da mamma per Federica Pellegrini. A farle le domande i suoi follower su Instagram. La campionessa di nuoto, che a gennaio ha dato alla luce la sua prima figlia, Matilde (come la sua bisnonna), approfitta di un momento di relax per parlare con i fan che ogni giorno la seguono sui social e che sono curiosissimi di sapere come va questa nuova vita.

La maternità non è esattamente come se l'aspettava, spiega: "Devo dire che è più difficile, semplicemente perché la devi vivere per capire. Sicuramente non è una passeggiata". Così come l'allattamento, "nessuno dice quanto è faticoso" le scrive una follower, a cui replica: "Per fortuna lei è stata bravissima da subito. Comunque è tosta più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione. Non sempre è facile". Le rinunce non sono poche, come il vino - confessa tra le storie - che non beve dalla gravidanza, ma ne vale sicuramente la pena: "Sto cercando di vivere a pieno quest'avventura incredibile - scrive ancora Federica Pellegrini - Perché dicono che poi questi momenti mancheranno. Sono fortunata perché lo posso fare e questo non è scontato".

La somiglianza con il papà

Accanto a lei, ad aiutarla, il marito Matteo Giunta (che però, rivela, "si fa delle gran dormite"). La piccola Matilde è molto simile a lui, risponde l'ex nuotatrice: "Mannaggia è tutta il papà. Per ora da me ha preso solo le fossette sulle guance, ma vedremo". Tra le risposte Federica Pellegrini racconta anche di aver sofferto dopo il parto cesareo, a causa dei punti, e che ci ha messo "qualche mesetto" a restare incinta. Infine sulla privacy della bambina: "Non è facile perché vorrei mostrarla al mondo intero, ma credo che il mondo social per il momento non sia un posto sicuro per lei. Tra qualche anno chissà".