Federica Pellegrini antipatica? Matteo Giunta sbotta

Federica Pellegrini antipatica? A strappare una volta per tutte l'etichetta messa addosso ormai anni fa alla campionessa di nuoto ci pensa Matteo Giunta, suo compagno e futuro marito. In un'intervista al Corriere del Veneto il coach si descrive come una persona calma e pacata, che non si arrabbia mai tranne in un'occasione: "Quando dicono che Federica è antipatica".

Una chiacchiera infondata, spiega: "Quella è un'etichetta insopportabile che le hanno appiccicato a 16 anni, quando ragazzina si è ritrovata in un mondo di squali. Vinse la maglia alle Olimpiadi e lei già allora era schietta e non ipocrita, per questo venne giudicata antipatica. In Italia, si sa, le etichette non te le togli più. Invece lei è meravigliosa, infatti me ne sono innamorato". Un amore nato nel 2018, "ma già prima c'era qualcosa" fa sapere Giunta, che svela: "Non ci sembrava giusto dargli spazio a quel sentimento, o volerlo seguire. In quel momento la nostra liaison professionale stava andando talmente bene che c'era la paura di rovinarla con altre implicazioni. Invece innamorarci ci ha dato una spinta in più anche nel nuoto".

La data del matrimonio

Poche settimane fa è arrivata la proposta di matrimonio. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno molto probabilmente nel 2022, anche se non hanno ancora scelto la data: "Ci penseremo in queste vacanze di Natale - fa sapere l'allenatore -. Sto vivendo un momento idilliaco come uomo, sono felice, mi alzo la mattina col sorriso e vorrei che le giornate non finissero mai". L'amore, meglio di un oro alle Olimpiadi.