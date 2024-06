"Federica Pellegrini va a Ballando con le Stelle": l'indiscrezione

È diventata mamma da appena cinque mesi, moglie da quasi due anni ed è campionessa di nuoto da quando era solo una ragazzina. Federica Pellegrini di traguardi ne ha raggiunti tanti, soprattutto negli ultimi anni quando ha lasciato il nuoto, si è sposata, è diventata mamma ed è pronta a un nuovo capitolo della sua vita. E in questo capitolo sembra proprio che farà parte anche un'esperienza televisiva, quella con Ballando con le Stelle.

Ebbene sì perché secondo le indiscrezioni sembra proprio che quello di Federica Pellegrini sia uno dei nomi quasi certi del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Milly Carlucci pronto alla sua diciannovesima edizione.

A rivelare il "sì" praticamente certo della Divina è stato il settimanale Dipiù che avrebbe avuto una soffiata da chi ha assistito alla trattativa.

"Manca poco alla firma, ma l’accordo è praticamente concluso e si può dire che Federica sarà una delle stelle del varietà di Rai1" sono le parole del settimanale che rivela anche in anteprima che la nuova edizione dello show più longevo della Rai inizierà sabato 28 settembre.

Federica Pellegrini si trasferisce a Roma

Inoltre, secondo quanto riporta Gianni Martinelli, Federica sarebbe pronta a trasferirsi da Verona a Roma insieme a suo marito Matteo Giunta e alla piccola Matilde, nata lo scorso 3 gennaio 2024, per gli allenamenti nella palestra dell'auditorium del Foro Italico restando nella Capitale fino al prossimo Natale quando Ballando con le Stelle si concluderà come da tradizione.

Federica Pellegrini: le difficoltà (e le gioie) della nuova vita da mamma

Nonostante sia diventata mamma già da diversi mesi non è stato facile per Federica adattarsi a questo grandissimo cambiamento di vita, soprattutto inizialmente sia per i cambiamenti fisici che, per, Federica ha deciso di raccontare sui social mostrandosi anche con la pancia gonfia, che per l'attenzione che un neonato richiede 24 ore su 24 e che spesso è estenuante. Per fortuna, però, Fede può contare sui nonni di Matilde che, come ha appena rivelato in un post su Instagram, sono la sua salvezza e siamo sicuri lo saranno anche quando sarà una delle star di Ballando.