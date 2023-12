"Federica Pellegrini non è poi così bella". E la campionessa risponde a tono

"Un anno fa". Questa la didascalia della foto in bianco e nero che ha condiviso Federica Pellegrini su Instagram e che ha suscitato in molti la necessità di commentare negativamente. Campionessa olimpica e orgoglio italiano nel mondo diventerà presto mamma, ma questo non ha impedito ad alcuni utenti di lasciare frasi poco carine sul suo aspetto fisico. Critiche alle quali Pellegrini ha voluto rispondere.

L'ex nuotatrice ieri, domenica 17 dicembre, ha pubblicato uno scatto del 2022 in cui indossa un maglione di Natale. E tra i commenti di congratulazioni e auguri, perché presto sarà mamma, ecco che ne spunta uno non altrettanto carino: "Vista a Livigno, sinceramente ne ho viste di più belle", ha scritto questo utente affermando quindi che dal vivo non sia poi così bella. "E quindi?! Mica mi sono iscritta a Miss Italia", ha però prontamente replicato Pellegrini ottenendo il consenso di moltissimi fan.

Proprio dei social aveva parlato in una recente intervista a Vanity Fair nella quale aveva spiegato che in moltissimi, dopo il suo addio al nuovo, le chiedevano quando avrebbe messo su famiglia. Un'esposizione social che non è stata semplice da affrontare in quanto Federica ha avuto alcune difficoltà a rimanere incinta: "Ci abbiamo messo alcuni mesi a rimanere incinti, e quindi forse quell’attesa, che a noi è sembrata eterna perché da sportivi si è abituati al tutto e subito, ci aveva messo in tensione. Eravamo convinti che sarebbe successo immediatamente appena iniziati i tentativi. Invece abbiamo cominciato a farci delle domande". "Se ho temuto di non riuscire a rimanere incinta? Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare… Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza", aveva spiegato la campionessa.