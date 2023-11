Federica Pellegrini in bikini al quarto mese di gravidanza: il video con il pancione

"Direi molto... Pregnant" scrive Federica Pellegrini nell'ultimo post su Instagram, dove pubblica un video in bikini sfoggiando un pancione stupendo. I follower sono d'accordo, l'ex nuotatrice è davvero "molto incinta".

Al quarto mese di gravidanza, la Divina si mostra in tutte le sue forme da futura mamma, accarezzandosi la pancia, e godendo di una meravigliosa giornata di sole sulla terrazza di un hotel in cui sta trascorrendo il fine settimana con suo marito, Matteo Giunta. Entrambi sono impazienti di conoscere la loro bambina, che ancora deve nascere ma è già il tesoro più prezioso del papà: "Se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, a meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti - ha dichiarato recentemente Giunta in un'intervista - ecco credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutto uno scoperta".

Per Federica Pellegrini, invece, la scoperta è già iniziata con la gravidanza e la trasformazione del suo corpo. Qualche settimane fa si è fotografata allo specchio, rivelando di essere arrivata alla taglia 48, dettaglio che le è costato qualche critica. "Ma per forza bisogna fare riferimento a peso e taglie" ha replicato più di qualcuno, ma la campionessa di nuoto ha subito chiarito: "Ragazze, donne, per me potete portare la taglia che vi fa sentire meglio che sia una 38 o una 50. Per quanto mi riguarda ho solo voluto raccontare un mio cambiamento fisico visto che parto da una 40/42 e visto che con molta ironia sto cambiando taglia di jeans ogni due settimane, tutto qui. Cerchiamo di non vedere sempre il marcio n tutto e cerchiamo anche di prenderci un po' meno sul serio a volte, fa bene alla salute".