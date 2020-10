Federica Pellegrini racconta come sta: “Prima notte senza febbre, ho perso gusto e olfatto”

Federica Pellegrini continua ad aggiornare i fan tramite Instagram con il suo “diario” della quarantena. La nuotatrice afferma di sentirsi meglio rispetto ai giorni scorsi, quando aveva ancora febbre alta e forti dolori muscolari. Al quarto giorno di quarantena, febbre e dolori sono scemati ma la Divina non sente più né odori né sapori, rivela.

“Inizia il quarto giorno di quarantena. Questa notte è stata la prima che non ho avuto bisogno della Tachipirina e non ho avuto febbre, però ieri è stata la giornata forse più tosta perché ho avuto male alla testa tutto il giorno”, racconta la nuotatrice, che dopo aver saputo di essere positiva al coronavirus non è potuta partire per Budapest per l’International Swimming League insieme alla squadra italiana.

Federica Pellegrini racconta la quaratena su Instagram

Nella giornata di ieri, dice Pellegrini, “febbre stabile a 37,4 quindi nell’impossibilità di prendere la Tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima il gusto e poi l’olfatto, non sento più gusti e odori. Ero tutta rotta, come se avessi un peso sullo sterno incredibile. Il peso sullo sterno è andato un po’ alleviandosi però ho la spina dorsale a pezzi perché sono sempre sdraiata a letto. Diciamo che in piedi mi stanco velocemente. Però se il buon giorno si vede dal mattino speriamo bene”.