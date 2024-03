Federica Pellegrini, la crisi dopo la gravidanza: "Solitudine, cambiamenti fisici, dolore per l'allattamento"

La gravidanza viene descritta da sempre come il momento più bello della vita di una donna. Ma siamo proprio sicuri sia sempre così? Federica Pellegrini, e come lei anche tante altre donne, sembrano pensarla diversamente e hanno trovato il coraggio di ammettere che la maternità, e nello specifico il post-partum, non è sempre così bello e che può diventare perfino un incubo. Nel 2024, infatti, si può parlare apertamente di depressione post-partum, si può dire ad alta voce che avere un figlio non è poi così semplice e sempre appagante, che i cambiamenti fisici e psicologici pesano a una donna e che spesso si arriva a vivere momenti di forte disagio, solitudine, tristezza.

E ad affrontare questi temi è stata proprio la neo-mamma Federica Pellegrini, la grande campionessa di nuoto che da solo due mesi è diventata mamma della piccola Matilde, nata lo scorso 3 gennaio 2024. Essere mamma era un suo desiderio da tempo, una scelta fatta consapevolmente insieme a suo marito, ed ex allenatore, Matteo Giunta. Ma dopo la nascita di Matilde, com'è cambiata la vita di Federica Pellegrini? Tantissimo e non sempre in meglio. Ad ammetterlo è proprio lei che è solita raccontarsi sui social senza filti e mostrando anche la parte più fragile di sé.

Ed è così che dopo Levante, Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, anche Federica Pellegrini ha parlato di difficoltà nel post-partum e lo ha fatto nelle sue ultime storie Instagram. Federica, infatti, ha pubblicato un video nel quale vengono elencate tutti i momenti difficili a cui una donna è esposta dopo il parto. "Il dolore durante i primi giorni di allattamento, l'elaborare la propria esperienza del parto, il tempo che serve per accettare i cambiamenti fisici, mentali ed emotivi, il non potere riposare, il sentimento di solitudine che si prova, i cambi ormonali, il non poter avere mai una pausa dal proprio ruolo di mamma e il drastico passaggio dall'essere indipendenti all'essere 24/7 a disposizione dei propri piccoli".

"Firmo e sottoscrivo" ha dichiarato Federica nei riguardi di ognuno di questi sintomi del post-partum che lei stessa sta vivendo in prima persona e di cui avevamo già avuto il sentore nei suoi precedenti post Instagram dove la Divina aveva lanciato dei segnali di sofferenza: "È tempo di uscire dal letargo", scriveva tempo fa mostrando di avere trovato finalmente il tempo per fare una passeggiata da sola, "Un po' di aria", aveva scritto sotto un altro post dedicato alla prima uscita dopo il parto e in un altro post ancora aveva festeggiato il fatto di essere riuscita ad andare da parrucchiere: "piccole conquiste quotidiane".

Sembra proprio che Federica Pellegrini non veda l'ora di tornare a reimpossessarsi di se stessa, della sua identità di donna oltre a quella di mamma e non possiamo che augurarle di farlo al più presto.