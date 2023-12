"Tua figlia potrà uscire con il suo allenatore?", la domanda scomoda a Federica Pellegrini

Una domanda scomoda, direttamente dalla boccia ormai diventata famosa del podcast "Mamme Dilettanti" di Diletta Leotta, ha messo un po' in difficoltà Federica Pellegrini. Alla ex nuotatrice, che tra Natale e Capodanno diventerà mamma per la prima volta, è stato chiesto: "Tua figlia potrà uscire con il suo allenatore?". E la reazione di Pellegrini non si è fatta attendere.

"Questa è veramente scomoda ragazzi", ha risposto in prima battuta Federica. La 35enne ha poi aggiunto: "Questa è cattivissima, allora ovviamente non da piccola e dipenderà da quanti anni ha il suo allenatore ovviamente". Il riferimento è alla sua attuale storia d'amore con Matteo Giunta. I due hanno iniziato a frequentarsi più o meno nel 2017, dopo la fine della relazione tra Pellegrini e Filippo Magnini, quando Giunta era il suo allenatore. Dopo anni, in occasione delle Olimpiadi del 2021, i due hanno ufficializzato la loro storia d'amore, nel 2022 sono convolati a nozze e tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 diventeranno genitori.