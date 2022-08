Le foto (private) del matrimonio di Federica Pellegrini, tra chiesa e giarrettiera

Pensavate di sapere tutto sul matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Nonostante è stata tanta l’attenzione riservata ai fiori d’arancio della nuotatrice ed il suo allenatore, i neo-coniugi hanno voluto condividere il loro album privato di nozze con la rivista “Chi magazine”, a cui hanno rivelato particolari inediti e curiosità sul grande giorno.

Un matrimonio bagnato

La Pellegrini ha raccontato alla rivista di gossip come il matrimonio stesse per partire con il piede sbagliato, a Venezia, dove si è svolto pare fosse inizialmente prevista una tempesta. “Alla fine si è levato il Garbino, un vento caldo che i pescatori temono perché porta le barche a largo. Il vento ha fatto diventare per un attimo il cielo tutto nero e poi ha spazzato via tutto. E noi abbiamo avuto un matrimonio con un tramonto stupendo e una cena e una feste sotto le stelle”, ha detto l’atleta.

Un’emozione unica

I neo-sposini hanno raccontato alla rivista della grande emozione provata quella giornata. Nonostante la Pellegrini sia abituata alla tensione delle gare, questa volta racconta, è stato del tutto diverso: “Questa volta era tensione per qualcosa di più profondo e importante. Mi ha reso incredula vedere Matteo la tensione di Matteo perché lui è una persona, zen, pacata”. Le fa eco Giunta: “Io mi ero preparato prima di entrare in chiesa, mi ripetevo un mio mantra per stare tranquillo, però quando l’ho vista mi si è stretto il cuore e poi bam, che esplosione! Quando l’ho vista avvicinare con questo passo lungo è stato un momento unico non so dirlo meglio di così. Secondo me anche quelli più bravi certi momenti non li possono descrivere”. Emozionatissimi anche i genitori degli sposi, il papà di Federica non è riuscito a trattenere la commozione e anche alla Pellegrini percorrendo la navata è scesa una lacrimuccia, così come a Matteo Giunta.

Il ricordo per Alberto Castagnetti

Presenti durante la giornata di festa tutti i cari della coppia. La Pellegrini in questa giornata ha voluto ricordare anche il suo allenatore Alberto Castagnetti scomparso nel 2009. La nuotatrice ha infatti affidato la musica delle nozze a Virginia, cantante lirica figlia del nuotatore. “Da un lato c’era mio papà, dall’altro ho sentito Alberto”, rivela a Chi. La Pellegrini e Giunta in questa giornata erano decisi a non perdere il legame con le radici. Infatti il matrimonio è stato celebrato da Don Antonio Genovese, che ha celebrato persino al comunione di Federica.

Gli invitati

Oltre a tanti amici e parenti della coppia presenti anche numerosi volti dello spettacolo, da Frank Matano a Lodovica Comello, sino a Giovanni Malagò e Luca Cordero di Montezemolo, che “Non hanno avuto problemi ad integrarsi con gli altri”, spiega Federica. Tra gli invitati anche Vanessa, Cesare, Rocky e Bianca, i 4 bulldog della coppia, che hanno avuto un ruolo di primo piano nella cerimonia.

Figli in programma

A proposito di famiglia in crescita su questo Federica e Matteo hanno le idee chiare: “A livello di quadrupedi 4 bastano. A livello di bipedi ci affidiamo alla natura e alla provvidenza, è il nostro sogno che ci siano dei pargoletti in giro per casa”, spiega Giunta.

Le foto di Chi