"Quando fai figli?" ma Federica Pellegrini sbotta: “Sembra che senza non sarei realizzata come donna”

Federica Pellegrini non ne può più della solita domanda sulla maternità. "Quando farai figli?", "Quando diventi mamma?" sembra proprio che dopo il matrimonio con Matteo Giunta e dopo aver abbandonato l'agonismo, l'unica cosa che interessa al pubblico della nuova vita di Federica Pellegrini sia quando avrà un pancione. La divina, però, dopo l'ennesima domanda sulla sua maternità, arrivata su Instagram da una fan che le ha chiesto quando avesse intenzione di fare un bebè, non ha più retto e si è lasciata andare a un lungo sfogo dove ha espresso una certa insofferenza nei confronti di questa continua pressione mediatica e aspettativa, da parte di tutti, di diventare mamma.

"Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua - ha esordito Federica per poi ammettere -. E la sto cominciando a trovare un po' pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque".

Federica, quindi, ha voluto mettere subito le cose in chiaro, se non riuscirà ad avere figli non sarebbe un problema perché non è la maternità che rende una donna tale. Quindi, se sarà mamma bene, se non sarà mamma, bene lo stesso. Anche perché, a questo punto della sua vita e carriera, la Pellegrini non deve dimostrare più niente a nessuno.