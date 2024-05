Federica Pellegrini insegna nuoto alla sua bimba: una mattina dolcissima in piscina

Future campionesse. È di questa mattina un post con cui Federica Pellegrini celebra la sua piccola Matilde, insegnandole il nuoto. La campionessa sportiva ha tutta l'intenzione di trasmettere la sua passione alla piccina, nata a gennaio dall'amore per il marito e suo ex allenatore Matteo Giunta. Una foto tenerissima, quella pubblicata da Federica, e chissà magari scattata proprio dal papà: Federica tiene in braccio la piccolina e si muove dolcemente nell'acqua, lo sguardo è rivolto alla sua bimba, con un attenzione volta a controllare che le vadano negli occhi. Una lezione che la piccina sembra decisamente apprezzare.

"Best feeling ever" scrive Federica. Ovvero: la migliore sensazione possibile. Quasi centomila i like al post in poche ore. La maternità è una felicità che la campionessa grida ormai da mesi. Il parto è stato complicato, ha raccontato, ma oggi è tempo di viversi uno dei momenti più intensi della sua vita: "Ho subito un cesareo d'urgenza, la bambina aveva battiti irregolari. Ho sofferto molto" ha raccontato commossa a Verissimo. Adesso la bimba ha quattro mesi e mamma e papà non perdono un secondo della sua crescita.

Proprio in piscina Federica ha conosciuto il compagno Matteo. Lui, peraltro cugino dell'ex Filippo Magnini, è stato allenatore della campionessa nella seconda parte della sua carriera. A lungo i due hanno tenuto nascosta la relazione, sebbene i paparazzi abbiano sempre fatto di tutto per stanarli, poi l'amore vissuto alla luce del sole è arrivato solo quando Federica si è ritirata dal nuoto: la decisione di tenere la storia segreta nasceva dalla volontà di non distrarre il pubblico col suo privato, ha poi spiegato successivamente. Le nozze sono arrivate nell'estate del 2022, a Venezia, in una cerimonia organizzata dal wedding planner Enzo Miccio, tra i più forti d'Italia. Poi l'annuncio della gravidanza e la genitorialità vissuta come il traguardo più dolce.