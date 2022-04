Federica Pellegrini fotografata dal fratello, Mara Maionchi: "Le fa di me***"

Serata in famiglia per Federica Pellegrini, che ieri ha festeggiato il compleanno del papà. Prima la torta a sorpresa a casa, poi una prelibata cenetta in uno dei suoi ristoranti preferiti di Verona e per digerire una bella passeggiata in centro.

Tutto immortalato con il telefonino e condiviso sui social. Anche le foto peggiori, ovvero quelle scattate dal fratello Alessandro, come scrive nel post: "La sera dei festeggiamenti e delle foto di cacca (come lascia intendere con una emoticon ad hoc, ndr) che mi fa mio fratello". In effetti gli scatti non sono dei migliori. A parte la foto di famiglia - scattata da qualcun altro - in cui sono tutti belli in posa, nelle altre l'ex nuotatrice è alle prese con un osso da sgranocchiare a tavola, oppure sfocata e ancora sullo sfondo del dito medio fatto dal fratello. A sentenziare ecco il post di Mara Maionchi, senza mezzi termini: "Le fa proprio di merda".

La discografica è molto legata a Federica Pellegrini, con cui da anni condivide la giuria di Italia's Got Talent. E sempre lei, tra i commenti, scrive: "Auguri papà Pellegrini". La famiglia al completo ringrazia.

Le foto pubblicate su Instagram da Federica Pellegrini

Manca poco al matrimonio

Tra pochi mesi i Pellegrini festeggeranno il matrimonio di Federica con Matteo Giunta (che ieri sera non era presente alla festa di papà Roberto). Le nozze verranno celebrate a fine agosto a Venezia e i futuri sposi stanno portando a termine in queste settimane gli ultimi preparativi. Fotografo incluso.