Federica Pellegrini è incinta, l'annuncio in un video (con tanto di frecciata)

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno davvero aspettando un bambino. Da giorni le foto al mare dell'ex nuotatrice avevano alimentato il gossip, gossip che dopo giorni di silenzio era stato smentito dall'ex nuotatrice. Oggi però, 26 luglio, con un video - che è anche una fracciatina per la nuotatrice Mollie O'Callaghan che ha battuto il record che Pellegrini aveva stabilito durante i Mondiali di Roma del 2009 - Federica e Matteo hanno rivelato la notizia.

Non è certo se i due avessero programmato di dare la notizia così presto, ma visto l'eco che ha avuto la pancina sospetta in riva al mare forse i due sposi (le nozze sono state celebrate lo scorso agosto) si sono trovati 'costretti' a ufficializzarla.

Nel video prima si vede Federica che si alza la maglietta e mostra la pancia con scritto "We'll take it back" ("Ce lo riprenderemo"), poi lei esce dall'inquadratura ed entra Matteo che poi a sua volta richiama la moglie e la bacia. La didascalia è oggettivamente insolita per comunicare una gravidanza, ma per Pellegrini neanche molto. La competitività di Federica è ben nota e non è un caso se l'ex campionessa ha voluto annunciare la gravidanza nel giorno in cui O'Callaghan ha battuto il suo record nei 200 stile libero ai mondiali di Fukuoka. Per l'ex nuotatrice è stato un modo inusuale per complimentarsi con la 19enne per l'ottima gara, ma è stata anche l'occasione per lanciare un avvertimento: il record, presto, tornerà in Italia.