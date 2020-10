Federica Pellegrini si è fidanzata (e pare sia già incinta)

Federica Pellegrini si è fidanzata. Il fortunato è Matteo Giunta, suo allenatore con cui da tempo si vociferava di una love story in corso. L'ufficialità arriva oggi attraverso alcune fotografie pubblicate dal settimanale Chi: la nuotatrice e il compagno si mostrano finalmente l'uno accanto all'altra alla luce del sole, mano per mano. Non solo: pare che la campionessa di nuoto sia già incinta.

Federica Pellegrini fidanzata

A tre anni dal primo pettegolezzi, finalmente i due vengono beccati in atteggiamenti affettuosi che non lasciano spazio al dubbio. Federica e Matteo sono stati paparazzati a cena in un ristorante stellato di Roma, Il Pagliaccio. Poi una passeggiata per le romantiche strade della Capitale. I rumors su una love story tra i due si rincorrono da quando, tre anni fa, lei ha detto addio all'ex Filippo Magnini, cugino di Giunta: sarebbe stata proprio l'amicizia speciale con Giunta la vera pietra dello scandalo.

Federica Pellegrini incinta? L'ex Filippo Magnini è appena diventato papà

Ma non è finita qui. Alcuini indizi lasciano intuire che la sportiva sarebbe incinta. A suggerirlo è un post pubblicato sui social in cui la ragazza ha condiviso una foto del suo pancino con l'eloquente didascalia "Centro nevralgico del nuovo mondo".

Se le indiscrezioni venissero confermate, la cicogna arrivarebbe per Federica a pochi mesi da quella di Filippo Magnini, nuotatore e storico ex, che proprio qualche giorno fa è diventato papà per la prima volta di Mia, avuta dalla showgirl Giorgia Palmas.