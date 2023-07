Federica Pellegrini incinta: su Instagram la foto con il pancino sospetto a Sabaudia

Qualche tempo fa Federica Pellegrini ha dichiarato di essere pronta a diventare mamma, ma ora questa ipotesi sembra essersi trasformata in una realtà. Secondo lo scoop lanciato da Dagospia, il sito fondato da Roberto D'Agostino, l'ex nuotatrice sarebbe incinta del primogenito, ma per il momento né quest'ultima né suo marito, Matteo Giunta, hanno confermato lo stato di gravidanza. Tutto è iniziato da una fotografia pubblicata su Instagram dalla Pellegrini e scattata dal suo compagno di vita: la diretta interessata è stata immortalata sdraiata sulla spiaggia di Sabaudia, sopra un asciugamano, mentre indossa un costume intero viola che lascia intravedere un pancino sospetto. Un'immagine, quest'ultima, che ha acceso l'interesse degli utenti social, curiosi di scoprire cosa stia veramente accadendo ai due innamorati.

Federica Pellegrini madre

Non è dato sapere quale sia la verità dei fatti. Se l'indiscrezione fosse reale, i due "Novelli Sposi" di "Pechino Express" avrebbero un altro motivo per gioire insieme dopo l'apertura ufficiale della Fede Academy, l'Accademia di nuoto della coppia. La Pellegrini - lo ricordiamo - ha più volte confessato di desiderare la maternità, esponendo il suo pensiero da Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa": "È una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono". Non solo, perché anche in una precedente occasione la Divina ha parlato della volontà di allargare la famiglia con Matteo Giunta, suo ex allenatore: "Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto, anche se non programmo nulla".