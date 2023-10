Federica Pellegrini, la prima foto allo specchio con il pancione è dolcissima

"Morning panza", queste le due parole che accompagnano il primo scatto davanti allo specchio con il pancione di Federica Pellegrini. Un'immagine così semplice che racconta con estrema dolcezza l'ingresso nel terzo trimestre, come specifica Federica che poi aggiunge un "di già" per sottolineare che il tempo è passato velocemente e che non manca poi molto alla nascita della loro bimba.

Questa foto conferma l'impressione che la nuotatrice sembri essere al settimo cielo per questo grandissimo cambiamento di vita e che stia affrontando la gravidanza con il sorriso. Neanche la consapevolezza che il suo record mondiale è stato battuto ha potuto scalfire la felicità della maternità, anche perché da sportiva sa benissimo che ci sono sempre nuove sfide da superare.

Al momento Federica però non ha messo il nuoto in un angolo, tutt'altro: lei e Matteo Giunta hanno aperto la loro accademia di nuoto, La Fede Accademy, in cui lei e il marito, insieme ad altri colleghi specializzati formeranno i campioni di nuoto dei prossimi anni.