Federica Pellegrini incinta? La verità in una foto

A quattro mesi dalle nozze con Matteo Giunta, le voci su una presunta gravidanza di Federica Pellegrini si erano fatte sempre più incessanti. Appena tornata dalla luna di miele alle Maldive - dove gli sposini hanno trascorso la settimana di Capodanno - la campionessa di nuoto rompe il silenzio su Instagram, pubblicando una foto che dice tutto.

In un bar di Verona, dove la coppia convive da anni, Federica Pellegrini si scatta un selfie con un cocktail in mano e scrive ironica: "Solo i barmen sanno la verità". Quel drink sarà alcolico oppure no? Ovvio che se fosse incinta non potrebbe bere alcolici, ma a quanto pare per il momento non se ne parla. In un'intervista a La Repubblica, infatti, la Divina ha fatto sapere che lei e il marito non stanno ancora provando ad avere un figlio: "Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare". Tra questi l'idea di fondare un Academy di nuoto per i giovanissimi, sempre insieme al suo ex coach. Il desiderio di allargare la famiglia resta comunque forte, come ha spiegato l'ex nuotatrice recentemente a Verissimo: "Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura".

La foto pubblicata da Federica Pellegrini

Il matrimonio

Lo scorso 27 agosto Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. I due hanno tenuto segreto per anni il loro amore, ufficializzando la relazione alle Olimpiadi di Tokyo, che hanno segnato la fine della carriera agonistica della nuotatrice. Da quel momento si sono vissuti la storia alla luce del sole e dopo qualche mese è arrivata la proposta di matrimonio, a Venezia, durante un romantico weekend. "Mi fa strano chiamarmi moglie anche se adesso è come se ci fosse quella magia in più" ha rivelato sempre a Verissimo, parlando del giorno più bello della sua vita: "Quella giornata è stata emozionante, eravamo felicissimi, io sono credente, vengo da una famiglia molto credente e il matrimonio è stato sempre molto importante. La mia preoccupazione era mio padre, lui alla fine lasciava la sua bambina a un altro uomo ed è un giorno cruciale e io ero più preoccupata per la sua reazione che la mia".