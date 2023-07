Federica Pellegrini incinta? Spunta una nuova foto (e un tenero messaggio)

Federica Pellegrini incinta del marito Matteo Giunta: la notizia circola frenetica nelle ultime ore, supportata da una foto che la mostra al mare con indosso un costume da bagno particolarmente aderente sul pancino e dal sito Dagospia che assicura la prima gravidanza in corso della 35enne. Al momento né lei né il compagno hanno commentato l'indiscrezione, ma l'ultima foto postata dalla campionessa tra le storie Instagram non sembra affatto casuale.

"Amori miei, buongiorno. Torno presto" si legge sul biglietto scritto da Matteo Giunta e mostrato dalla moglie ai follower accanto a una tazzina di caffè. Immediato il pensiero che quel plurale possa essere rivolto alla sua Federica e a qualcun altro di molto, molto caro... Che quell' "Amori miei" sia riferito al loro amatissimo cagnolino? Oppure davvero a un bebè in arrivo che li renderà genitori? Al momento entrambi tacciono. E la curiosità dei follower aumenta.

Federica Pellegrini in passato ha commentato il desiderio di una maternità e ha anche replicato duramente a chi, nel corso di questi mesi, le ha chiesto ripetutamente aggiornamenti su una possibile gravidanza: "La bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque" aveva detto in un video. E ancora: "Dei figli? Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo, ma è tutto nelle mani della natura" era stato il suo commento poco dopo il matrimonio con Matteo Giunta, suo ex allenatore, sposato ad agosto scorso dopo anni di relazione vissuta lontano dai riflettori e oggi felicemente condivisa.